Кабмин готовится к переходу на работу в режиме онлайн

Кабинет министров Украины готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн. Сегодня планируют утвердить соответствующие постановления.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, опасность распространения COVID-19 в Украине остается стабильно высокой и об этом свидетельствует статистика заболеваемости.
"Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета министров Украины я считаю необходимым принять постановления о возможности проводить заседания правительства в режиме онлайн. Верховная рада уже перешла - комитеты проходят в таком режиме", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что правительство не обязательно будет переходить на удаленную работу, но альтернативный план в условиях повышенных угроз COVID-19 должен быть.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября. По его словам, в сентябре-октябре будет напряженный момент, связанный с очередной волной коронавируса.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует рост заражений коронавирусом уже с началом учебного года.