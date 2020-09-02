Кабмин готовится к переходу на работу в режиме онлайн

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн. Сегодня планируют утвердить соответствующие постановления.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, опасность распространения COVID-19 в Украине остается стабильно высокой и об этом свидетельствует статистика заболеваемости.

"Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета министров Украины я считаю необходимым принять постановления о возможности проводить заседания правительства в режиме онлайн. Верховная рада уже перешла - комитеты проходят в таком режиме", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что правительство не обязательно будет переходить на удаленную работу, но альтернативный план в условиях повышенных угроз COVID-19 должен быть.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября. По его словам, в сентябре-октябре будет напряженный момент, связанный с очередной волной коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует рост заражений коронавирусом уже с началом учебного года.