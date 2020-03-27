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Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента

Новости » Политика     27.03.2020 - 20:45
Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Законопроект будет действовать лишь во время коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантин. Об этом Зеленский сообщил после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил президент, данный законопроект будет действовать лишь в условиях коронавируса.

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Я обратился к депутатам. Я хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать дистанционно. Возможность. Сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса. Я думаю, что потом когда эта болезнь пройдет, тогда этот законопроект уже не будет так нужен", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник, 30 марта. Решение о переносе внеочередного заседания на эту дату, по словам Зеленского, связано с подготовкой еще ряда законопроектов о противодействию распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, 20 марта первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №3250, который предусматривает проведение заседаний парламента в режиме видеоконференции.

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