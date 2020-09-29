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Рада відмовилася розглядати закон щодо положень про дистанційну роботу

Україна, Вівторок 29 вересня 2020 12:50
Рада відмовилася розглядати закон щодо положень про дистанційну роботу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відмовилася розглядати законопроект, яким регулюються положення про дистанційну роботу. Нардепи не змогли включити відповідний законопроект №4051 до порядку денного для прийняття рішення.

Про це заявив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.

"За" - 180, рішення не прийнято, законопроект сьогодні розглядатися не буде ", - зазначив він.

Підкреслимо, положення про дистанційну роботі в Україні досі регулюються радянськими актами. Наприклад, "Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981".

Згідно з новим законопроектом, повинні з'явитися два самостійних види роботи: дистанційна і надомна.

У віддаленій роботі людина сама вибирає місце роботи і графік. У надомній роботі місце роботи є фіксованим і ви не можете його змінити без узгодження з керівником.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді можуть переглянути можливість народних депутатів голосувати дистанційно: Стефанчук закликав парламентаріїв повернутися до відповідного законопроекту №3250.

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