Рада официально призывает осудить ядерный терроризм России на Запорожской АЭС, - постановление
Верховная рада призывает ООН, ЕС, Европейский совет, ОБСЕ, парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ осудить акт ядерного терроризма, который осуществляет Россия на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление, которое поддержал 301 нардеп.
Рада призывает международное сообщество ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", а также предприятий и организаций, входящих в ее состав. Также ограничения следует ввести в отношении российских физических лиц, являющихся руководителями "Росатома" и его дочерних предприятий.
Нардепы обращаются к парламентам и правительствам стран-членов Международного агентства по атомной энергии обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ о приостановлении действия привилегий и прав РФ как члена Агентства, а также лишения России права голоса в заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах сотрудничества.
Также необходимо направить совместную безопасную миссию ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники из нее и всей прилегающей территории, включая Энергодар.
Напомним, ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали РФ немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.
ЕС также призвал демилитаризовать территорию ЗАЭС.
Кроме того, "Энергоатом" отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
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