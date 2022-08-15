Рада официально призывает осудить ядерный терроризм России на Запорожской АЭС, - постановление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление , которое поддержал 301 нардеп.

Рада призывает международное сообщество ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", а также предприятий и организаций, входящих в ее состав. Также ограничения следует ввести в отношении российских физических лиц, являющихся руководителями "Росатома" и его дочерних предприятий.

Нардепы обращаются к парламентам и правительствам стран-членов Международного агентства по атомной энергии обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ о приостановлении действия привилегий и прав РФ как члена Агентства, а также лишения России права голоса в заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах сотрудничества.

Также необходимо направить совместную безопасную миссию ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники из нее и всей прилегающей территории, включая Энергодар.