Фото: в "Энергоатоме" оценили последствия вражеских обстрелов ЗАЭС за прошедшую неделю (Getty Images)

В течение прошлой недели российские военные регулярно наносили удары по Запорожской АЭС. Сейчас станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Последствия вражеских обстрелов по ЗАЭС: на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, в результате чего один из трех работающих энергоблоков теперь отключен;

оккупанты повредили азотно-кислородную станцию, объединенный вспомогательный корпус, насосную станцию стоков и открытое распределительное устройство 750 кВ;

была обстреляна пожарная часть, которая расположена на территории ЗАЭС и предназначена для ее защиты от пожаров;

существует риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ;

повреждены три датчика радиационного мониторинга. "Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений", - пишет пресс-служба "Энергоатома".