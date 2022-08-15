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В "Энергоатоме" оценили последствия вражеских обстрелов ЗАЭС за прошедшую неделю

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Понедельник 15 августа 2022 12:27
В "Энергоатоме" оценили последствия вражеских обстрелов ЗАЭС за прошедшую неделю Фото: в "Энергоатоме" оценили последствия вражеских обстрелов ЗАЭС за прошедшую неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение прошлой недели российские военные регулярно наносили удары по Запорожской АЭС. Сейчас станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Последствия вражеских обстрелов по ЗАЭС:

  • на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, в результате чего один из трех работающих энергоблоков теперь отключен;
  • оккупанты повредили азотно-кислородную станцию, объединенный вспомогательный корпус, насосную станцию стоков и открытое распределительное устройство 750 кВ;
  • была обстреляна пожарная часть, которая расположена на территории ЗАЭС и предназначена для ее защиты от пожаров;
  • существует риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ;
  • повреждены три датчика радиационного мониторинга.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений", - пишет пресс-служба "Энергоатома".

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