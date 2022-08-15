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Рада офіційно закликає засудити ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС, - постанова

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Понеділок 15 серпня 2022 15:23
Рада офіційно закликає засудити ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС, - постанова Фото: Рада офіційно закликає засудити ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна рада закликає ООН, ЄС, Європейську раду, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову, яку підтримав 301 нардеп.

Рада закликає міжнародне співтовариство ввести санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", а також підприємств і організацій, що входять до її складу. Також обмеження слід ввести щодо російських фізичних осіб, які є керівниками "Росатому" та його дочірніх підприємств.

Нардепи звертаються до парламентів та урядів країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав РФ як члена Агентства, а також позбавлення Росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах співробітництва.

Також необхідно направити спільну безпекову місію ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням російських військових і техніки з неї й усієї прилеглої території, включаючи Енергодар.

Нагадаємо, раніше ЄС і країни-союзники України закликали РФ негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

ЄС також закликав демілітаризувати територію ЗАЕС.

Окрім того, "Енергоатом" зазначив, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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