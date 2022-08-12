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ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и полный вывод российских войск

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Пятница 12 августа 2022 20:00
ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и полный вывод российских войск Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Запорожскую АЭС нельзя использовать в рамках любой военной операции. ЕС призывает к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

Он также поддерживает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над станцией ее законному суверенному владельцу - Украине.

Напомним, 11 августа оккупанты в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС.

Представитель США в ООН заявил, что РФ должна передать Украине контроль над ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг нее.

Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг станции.

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Запорожская АЭС
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