Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями президента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ поддержали 248 парламентариев

Верховная рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ поддержали 248 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно предложениям главы государства, в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменяются словами "абзац третий".

Отметим, эта техническая правка в законе была необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Напомним, 7 ноября Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. В четверг документ был возвращен Раде с предложениями президента, однако сам текст предложений отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, заместитель министра финансов Павел Ходаковский заявил, что вето президента на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №1231) не ставит крест на законопроекте.

Так, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада приняла за основу 20 сентября. Тогда его поддержали 254 нардепа.