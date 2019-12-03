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Рада схвалила закон про верифікації пенсій з пропозиціями президента

Новини » Політика     03.12.2019 - 19:37
Рада схвалила закон про верифікації пенсій з пропозиціями президента
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документ підтримали 248 парламентаріїв

Верховна рада України схвалила закон про верифікації пенсій та інших державних виплат з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Документ підтримали 248 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з пропозиціями глави держави, в абзаці першому підпункту 11 та абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону україни "Про верифікацію та моніторингу державних виплат" слова "абзац другий" замінюються словами "абзац третій".

Зазначимо, ця технічна правка в законі була необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно

Нагадаємо, 7 листопада Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат. У той же день документ був повернутий Раді з пропозиціями президента, однак сам текст пропозицій відсутній.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра фінансів Павло Ходаковський заявив, що вето президента на закон "Про верифікацію та моніторингу державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті.

Так, 17 жовтня народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада прийняла за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 нардепа.

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