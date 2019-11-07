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Минфин пояснил вето президента на закон о верификации пенсий и субсидий

Новости » Экономика     07.11.2019 - 16:49
Минфин пояснил вето президента на закон о верификации пенсий и субсидий
Фото: Павел Ходаковский (finance-legal-conference.com)

Президентское вето вызвано технической несогласованностью

Вето президента Украины Владимира Зеленского на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №1231) не ставит крест на законопроекте. Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил Ходаковский, президентское вето на законопроект о верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.

"Я уверен, что парламент вскоре проголосует за этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - отметил заместитель министра.

Минфин пояснил вето президента на закон о верификации пенсий и субсидий

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду законопроект №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" со своими предложениями. На данный момент текст предложений Зеленского к закона отсутствует.

Напомним, верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации

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