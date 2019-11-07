Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом также предусматривалась верификация льгот и соцстипендий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, последний этап прохождения документа - 7 ноября возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства.

Подчеркнем, на данный момент текст предложений Зеленского к закону отсутствует.

Законопроектом, в частности, предлагалось ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Верификацию таких выплат предлагалось осуществлять в информационно-аналитической платформе.

Напомним, 23 октября проект закона был передан на подпись Зеленскому. До этого его подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада одобрила за основу 20 сентября. Тогда его поддержали 254 парламентария.