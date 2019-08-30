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Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство

Новости » Политика    30.08.2019 - 16:39
Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мандата будут лишать за треть прогулов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата. Законопроект №1027 от 29 августа обнародован на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Проектом предлагается дополнить Конституцию Украины новыми пунктами.

Согласно проекту закона, в случае нарушения требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной зады Украины и/или заседаний комитета Верховной рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии его полномочия прекращаются досрочно по решению Верховного суда

Кроме того, полномочия прекращаются в случае установления судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в Верховной Раде Украины, то есть голосование народным депутатом вместо другого народного депутата или предоставления народным депутатом возможности проголосовать вместо него другому народному депутату.

Напомним, во время первого заседания новоизбранного парламента Зеленский пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил нардепов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

Ранее сообщалось, что в первый день работы новой Рады было зарегистрировано 70 законодательных ініцатив.

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