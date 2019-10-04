Рада назначила новый состав ЦИК

В состав новой ЦИК вошли 17 членов комиссии
В пятницу, 4 октября, Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В состав новой комиссии вошли:
После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом. При этом член ЦИК от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не прибыл на заседание ВР, поскольку находится в заграничной командировке, и, соответственно, не принял присягу.
"Клянусь украинскому народу при осуществлении своих полномочий в ЦИК соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, которые относятся к полномочиям комиссии. Обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме", - указано в тексте присяги.
Как анонсировалось ранее, Верховная рада в пятницу обсудит назначение на должности членов Центральной избирательной комиссии.
Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства передал в парламент список кандидатур на должности в ЦИК.
Напомним, ранее фракция "Слуга народа" подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатам в новый состав комиссии. До этого глава фракции Давид Арахамия заявил, что членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу.
Так, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.