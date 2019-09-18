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Членов нового ЦИК будут выбирать по квотному принципу, - Арахамия

Новости » Политика    18.09.2019 - 12:37
Членов нового ЦИК будут выбирать по квотному принципу, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (facebook.com david braun)

В будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов

Членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу. Об этом в кулуарах Верховной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.

"Ничего вне правил, которые уже есть, ничего не планировалось. Будет кажется, что 17... Согласно закону, квотный принцип распределения", - отметил парламентарий.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, на должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко. Так, это действующие депутаты от "Слуги народа", которых фракция может предложить на должности в Центризбирком. При этом, по информации РБК-Украина, Кальченко имеет высокие высокие шансы возглавить ЦИК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может предложить Верховной раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой пленарной неделе.

Подчеркнем, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.

На должность главы ЦИК рассматривают три кандидатуры Зеленский может подать в Раду кандидатов в ЦИК на этой неделе
Новости Украины Центральная избирательная комиссияДавид Арахамия
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