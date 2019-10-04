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Рада сегодня обсудит обновление состава ЦИК

Новости » Политика    04.10.2019 - 08:42
Рада сегодня обсудит обновление состава ЦИК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Будет докладывать представитель президента в ВР Руслан Стефанчук

Верховная рада сегодня обсудит назначение на должности членов Центральной избирательной комиссии. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении 9 законопроектов. А также премьер Алексей Гончарук представит программу деятельности Кабинета министров.

Вместе с тем, Рада в первом чтении рассмотрит два законопроекта.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский внес в Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.

Зеленский внес представление о назначении на должности членов ЦИК: Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевка, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармази, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого, Юрия Фрицкого.

Кроме того, Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства передал в парламент список кандидатур на должности в ЦИК.

Отметим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового Центризбиркома будут избираться по квотному принципу. По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.

В Раду передали список кандидатов на должности в ЦИК Вопрос нового состава ЦИК внесли в повестку Рады
Новости Украины Центральная избирательная комиссияВерховная Рада
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