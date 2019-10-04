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В Раду передали список кандидатов на должности в ЦИК

Новости » Политика    04.10.2019 - 00:22
В Раду передали список кандидатов на должности в ЦИК
Фото: ЦИК (twitter/8channel)

В списке 17 фамилий

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства передал в парламент список кандидатур на должности в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко.

По его словам, в четверг, 3 октября, в ходе заседания комитет рассмотрел представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должности членов ЦИК.

"По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде назначить поданных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии", - написал Клочко.

В перечне, опубликованном Клочко, указаны 17 фамилий:

  1. Боярчук Оксана Борисовна
  2. Буглак Юрий Александрович
  3. Гатауллина Елена Аухатовна
  4. Гевко Андрей Евгеньевич
  5. Глущенко Виктория Анатольевна
  6. Грень Виталий Вячеславович
  7. Диденко Олег Николаевич
  8. Дубовик Сергей Олегович
  9. Евстигнеев Андрей Сергеевич
  10. Ефремова Ирина Алексеевна
  11. Кармаза Александра Александровна
  12. Любченко Павел Николаевич
  13. Мирошниченко Юрий Романович
  14. Перепелюк Владимир Григорьевич
  15. Плукарь Виталий Владимирович
  16. Постивый Сергей Александрович
  17. Фрицкий Юрий Олегович

В Раду передали список кандидатов на должности в ЦИКВ Раду передали список кандидатов на должности в ЦИК

Напомним, ранее парламентская фракция "Слуга народа" подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения относительно 18 кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии.

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