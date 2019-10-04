В Раду передали список кандидатов на должности в ЦИК

В списке 17 фамилий
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства передал в парламент список кандидатур на должности в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко.
По его словам, в четверг, 3 октября, в ходе заседания комитет рассмотрел представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должности членов ЦИК.
"По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде назначить поданных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии", - написал Клочко.
В перечне, опубликованном Клочко, указаны 17 фамилий:
Напомним, ранее парламентская фракция "Слуга народа" подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения относительно 18 кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии.