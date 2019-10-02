ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в ЦИК

Новости » Политика    02.10.2019 - 13:15
"Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в ЦИК
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди кандидатов есть бывшие члены ЦИК

Фракция "Слуга народа" подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатам в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Как сообщается, в ответе Офиса президента на запрос организации говорится о том, что 14 сентября Зеленский получил от "Слуги народа" список из 18 кандидатов в персональный состав Центризбиркома.

Фракция просит рассмотреть при назначении нового состава ЦИК следующие кандидатуры:

  1. Оксану Боярчук;
  2. Юрия Волошина;
  3. Елену Гатауллину;
  4. Евгения Гетмана;
  5. Виталия Греня;
  6. Олега Диденко;
  7. Андрея Евстигнеева;
  8. Ирину Ефремову;
  9. Наталью Каминскую;
  10. Александру Кармазу;
  11. Оксану Квашу;
  12. Павла Любченко;
  13. Екатерину Махницкую;
  14. Валентина Орлова;
  15. Владимира Перепелюка;
  16. Виталия Плукаря;
  17. Сергея Постивого;
  18. Юрия Фрицкого

Отметим, что среди предложенных кандидатов есть бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предварительный состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремов, Махницкая и Плукар.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что президент Владимир Зеленский до сих пор не предоставил парламенту предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии. Разумков подчеркивал, что парламент будет рассматривать вопрос назначения нового состава ЦИК в соответствии с законодательством.

Добавим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового Центризбиркома будут избираться по квотному принципу. По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.

Зеленский встретился с главами фракций Рады Зеленский провел новое назначение в СБУ
Новости Украины Центральная избирательная комиссияВладимир ЗеленскийСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь