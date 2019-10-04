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Рада назначила новый состав ЦИК

Новости » Политика    04.10.2019 - 11:23
Рада назначила новый состав ЦИК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В состав новой ЦИК вошли 17 членов комиссии

В пятницу, 4 октября, Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В состав новой комиссии вошли:

  • Боярчук Оксана Борисовна - 355 голосов "за"
  • Буглак Юрий Александрович - 345 голосов "за"
  • Гатауллина Елена Аухатовна - 360 голосов "за"
  • Гевко Андрей Евгеньевич - 353 голоса "за"
  • Глущенко Виктория Анатольевна - 359 голосов "за"
  • Грень Виталий Вячеславович - 361 голос "за"
  • Диденко Олег Николаевич - 367 голосов "за"
  • Дубовик Сергей Олегович - 334 голоса "за"
  • Евстигнеев Андрей Сергеевич - 370 голосов "за"
  • Ефремова Ирина Алексеевна - 373 голоса "за"
  • Кармаза Александра Александровна - 375 голосов "за"
  • Любченко Павел Николаевич - 370 голосов "за"
  • Мирошниченко Юрий Романович - 310 голосов "за"
  • Перепелюк Владимир Григорьевич - 366 голосов "за"
  • Плукарь Виталий Владимирович - 368 голосов "за"
  • Постивый Сергей Александрович - 370 голосов "за"
  • Фрицкий Юрий Олегович - 371 голос "за"

После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом. При этом член ЦИК от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не прибыл на заседание ВР, поскольку находится в заграничной командировке, и, соответственно, не принял присягу.

"Клянусь украинскому народу при осуществлении своих полномочий в ЦИК соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, которые относятся к полномочиям комиссии. Обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме", - указано в тексте присяги.

Как анонсировалось ранее, Верховная рада в пятницу обсудит назначение на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства передал в парламент список кандидатур на должности в ЦИК.

Напомним, ранее фракция "Слуга народа" подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатам в новый состав комиссии. До этого глава фракции Давид Арахамия заявил, что членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу.

Так, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.

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