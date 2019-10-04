Рада призначила новий склад ЦВК

До складу нової ЦВК увійшли 17 членів комісії
У п'ятницю, 4 жовтня, Верховна рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
До складу нової комісії увійшли:
Після призначення члени комісії склали присягу перед парламентом. При цьому член ЦВК від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не прибув на засідання ВР, оскільки знаходиться в закордонному відрядженні, і, відповідно, не склав присягу.
"Присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у ЦВК додержуватись Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії. Забезпечувати реалізацію та захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі", - вказано у тексті присяги.
Як анонсувалося раніше, Верховна рада в п'ятницю обговорить призначення на посади членів Центральної виборчої комісії.
Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування передав до парламенту список кандидатур на посади в ЦВК.
Нагадаємо, раніше фракція "Слуга народу" подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції по 18 кандидатам в новий склад комісії. До цього глава фракції Давид Арахамія заявив, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом.
Так, 13 вересня Рада схвалила розпуск ЦВК, за це рішення проголосував 341 депутат при 300 мінімально необхідних.