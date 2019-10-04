Рада призначила новий склад ЦВК

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

До складу нової ЦВК увійшли 17 членів комісії

У п'ятницю, 4 жовтня, Верховна рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

До складу нової комісії увійшли:

Боярчук Оксана Борисівна - 355 голосів "за"

Буглак Юрій Олександрович - 345 голосів "за"

Гатауліна Олена Аухатовна - 360 голосів "за"

Гевко Андрій Євгенович - 353 голоси "за"

Глущенко Вікторія Анатоліївна - 359 голосів "за"

Грень Віталій В'ячеславович - 361 голос "за"

Діденко Олег Миколайович - 367 голосів "за"

Дубовик Сергій Олегович - 334 голоси "за"

Євстигнєєв Андрій Сергійович - 370 голосів "за"

Єфремова Ірина Олексіївна - 373 голоси "за"

Кармаза Олександра Олександрівна - 375 голосів "за"

Любченко Павло Миколайович - 370 голосів "за"

Мірошниченко Юрій Романович - 310 голосів "за"

Перепелюк Володимир Григорович - 366 голосів "за"

Плукарь Віталій Володимирович - 368 голосів "за"

Постівий Сергій Олександрович - 370 голосів "за"

Фрицький Юрій Олегович - 371 голос "за"

Після призначення члени комісії склали присягу перед парламентом. При цьому член ЦВК від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не прибув на засідання ВР, оскільки знаходиться в закордонному відрядженні, і, відповідно, не склав присягу.

"Присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у ЦВК додержуватись Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії. Забезпечувати реалізацію та захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі", - вказано у тексті присяги.

Як анонсувалося раніше, Верховна рада в п'ятницю обговорить призначення на посади членів Центральної виборчої комісії.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування передав до парламенту список кандидатур на посади в ЦВК.

Нагадаємо, раніше фракція "Слуга народу" подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції по 18 кандидатам в новий склад комісії. До цього глава фракції Давид Арахамія заявив, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом.

Так, 13 вересня Рада схвалила розпуск ЦВК, за це рішення проголосував 341 депутат при 300 мінімально необхідних.