Когда Рада назначит нового главу СБУ и генпрокурора: нардеп назвал сроки

Верховная рада в ближайшее время назначит нового главу Службы безопасности Украины и генерального прокурора. Это произойдет уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ и нового генпрокурора Украины. Первые вопросы повестки дня", - написал Железняк.

Кроме того, он анонсировал возможные и другие кадровые перестановки.

"P.S. Возможны и другие кадровые изменения", - добавил нардеп.

Стоит отметить, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Напомним, 19 июля Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, в тот же день парламент отправил в отставку и тогда действующего генпрокурора Ирину Венедиктову.

Ранее в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что вопросы к чиновникам возникли из-за коллаборационизм их подчиненных в частности, из-за связей между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ.

СНБО допускает и новые увольнения

Отметим, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, увольнение генпрокурора и главы СБУ - это не последнее кадровое решение президента.

"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее освобождение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться" - говорил Данилов.

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