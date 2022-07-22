ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Когда Рада назначит нового главу СБУ и генпрокурора: нардеп назвал сроки

Новина українською →
Киев, Пятница 22 июля 2022 13:33
Когда Рада назначит нового главу СБУ и генпрокурора: нардеп назвал сроки Фото: Рада назначит нового главу СБУ и генпрокурора на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада в ближайшее время назначит нового главу Службы безопасности Украины и генерального прокурора. Это произойдет уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ и нового генпрокурора Украины. Первые вопросы повестки дня", - написал Железняк.

Кроме того, он анонсировал возможные и другие кадровые перестановки.

"P.S. Возможны и другие кадровые изменения", - добавил нардеп.

Стоит отметить, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Напомним, 19 июля Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, в тот же день парламент отправил в отставку и тогда действующего генпрокурора Ирину Венедиктову.

Ранее в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что вопросы к чиновникам возникли из-за коллаборационизм их подчиненных в частности, из-за связей между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ.

СНБО допускает и новые увольнения

Отметим, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, увольнение генпрокурора и главы СБУ - это не последнее кадровое решение президента.

"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее освобождение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться" - говорил Данилов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Генеральная прокуратура Украины Верховная рада
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет