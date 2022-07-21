Стало известно, когда назначат нового генпрокурора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию .

Он отметил, что первой и самой главной задачей чиновника должно стать назначение руководителя САП, как этого требует президент Владимир Зеленский.

Поэтому Арахамия обращается к Конкурсной комиссии по избранию руководителя ведомства с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек.