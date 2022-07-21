ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, когда назначат нового генпрокурора

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 17:16
Стало известно, когда назначат нового генпрокурора Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Он отметил, что первой и самой главной задачей чиновника должно стать назначение руководителя САП, как этого требует президент Владимир Зеленский.

Поэтому Арахамия обращается к Конкурсной комиссии по избранию руководителя ведомства с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек.

Напомним, 19 июля Верховная рада уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Исполняющим обязанности генпрокурора стал Алексей Симоненко. РБК-Украина писало, что о нем известно.

Кроме этого, комиссия определила победителем конкурса на главу САП Александра Клименко. Кто он такой - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор Давид Арахамия
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен