Данилов о Баканове и Венедиктовой: это не последнее увольнение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова на 24 канал е.

"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться" - отметил Данилов.