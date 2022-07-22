Коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора: нардеп назвав терміни

Верховна рада найближчим часом призначить нового голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Це відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового Голову СБУ і нового генпрокурора України. Перші питання порядку денного", - написав Железняк.

Крім того, він анонсував можливі й інші кадрові перестановки.

"P.S. Можливі і інші кадрові зміни", - додав нардеп.

Варто зазначити, за словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нового генерального прокурора України призначать у найближчі 10 днів.

Звільнення Баканова і Венедіктової

Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України, того ж дня парламент відправив у відставку і тоді чинного генпрокурора Ірину Венедіктову.

Раніше у своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський пояснив, що питання до чиновників виникли через колабораціонізм їх підлеглих, зокрема, через зв'язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами РФ.

РНБО допускає й нові звільнення

Зазначимо, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, звільнення генпрокурора та глави СБУ - це не останнє кадрове рішення президента.

"Давайте більш спокійно до цього відноситися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися" - казав Данілов.

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