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Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьером

Новости » Политика     04.03.2020 - 18:17
Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьером
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабмине Гончарука Шмыгаль был вице-премьером и министром развития общин и территорий

Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.

За проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

Так, он подал соответствующую декларацию, которая была опубликована в электронном реестре.

Согласно поданной декларации, Шмыгаль владеет домом и несколькими участками во Львове и Львовской области, в собственности супруги указан автомобиль Land Rover Discovery Sport. В прошлом году новоназначенный премьер получил более 2,2 млн гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС, почти 1 млн гривен за работу консультантом от ДТЭК "Востокэнерго" и почти 230 тыс. гривен за время работы главой Ивано-Франковской ОГА. Супруги хранят наличными 235 тыс. долларов.

Напомним, парламент отправил в отставку Гончарука и его правительство.

Так, накануне источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым главой правительства Дениса Шмыгаля.

Подчеркнем, парламент назначил Шмыгаля вице-премьером 4 февраля.

К слову, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новый состав Кабинета министров должен стабилизировать экономику в Украине.

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