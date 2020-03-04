В "Слуге народа" назвали главные ожидания от обновленного Кабмина

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

По словам Александра Корниенко, новое правительство должно сконцентрироваться на экономических показателях

Новый состав Кабинета министров должен стабилизировать экономику в Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новое правительство прежде всего должно сосредоточиться на экономических показателях.

"Это стабилизация экономической ситуации. Промышленный спад должен прекратиться. Должны выполняться показатели роста ВВП, которые запланированы стратегически. Я не говорю о 7-8% в год, но те прогнозы, которые были - о 4%... Должны быть пересмотрен и вопрос зарплат чиновников. Это также чувствительная тема. К сожалению, правительство Гончарука с ней не справилось", - заявил Корниенко.

Он отметил, что украинцы должны почувствовать улучшение экономической ситуации на собственных карманах.

"Так же должен быть сделан аудит государственных предприятий и наблюдательных советов", - добавил Корниенко.

Напомним, 14 февраля Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. Так, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Верховная рада на внеочередном заседании может отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и почти весь состав его Кабмина. Новым главой правительства может стать Денис Шмыгаль. Подробнее о переформатировании Кабмина - в материале РБК-Украина.