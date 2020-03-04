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Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:25
Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Декларация Шмыгаля появилась на сайте НАПК

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль подал соответствующую декларацию. Декларация Шмыгаля опубликована в электронном реестре.

Согласно поданной декларации, Шмыгаль владеет домом и несколькими участками во Львове и Львовской области, в собственности супруги указан автомобиль Land Rover Discovery Sport.

В прошлом году Шмыгаль получил более 2,2 млн гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС, почти 1 млн гривен за работу консультантом от ДТЭК "Востокэнерго" и почти 230 тыс. гривен за время работы главой Ивано-Франковской ОГА. Супруги хранят наличными 235 тыс. долларов.

Напомним, накануне источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Отметим, сегодня замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко уже заявил, что нескольких министров могут доназначить на следующей неделе. Он добавил, что некоторое время несколько министерств будут возглавлять первые заместители.

В Раде планируют доназначить нескольких министров на следующей неделе
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныдекларацияДенис Шмыгаль
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