Рада провалила назначение новых глав Минздрава и Минфина

Верховная рада Украины не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За назначение Марченко проголосовали лишь 223 нардепа при 226 минимально необходимых, а за Степанова - 217.

Как известно, сегодня Рада уволила Илью Емца с должности главы Минздрава, а Игоря Уманского - с должности главы Минфина.

Отметим, вчера первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что министр финансов Уманский написал заявление об отставке. Он сказал, если есть возможность собрать депутатов и проголосовать кадровые решения, надо это делать немедленно.

В воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства сообщал, что на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который может заменить Илью Емца в кресле главы Министерства здравоохранения, и Сергей Марченко, которого рассматривают на смену министра финансов Игоря Уманского.

Напомним, в Верховной раде Украины зарегистрировали правительственные постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов и о назначении новых глав соответствующих министерств.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.