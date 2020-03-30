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В Раде зарегистрировали постановления об увольнении глав Минздрава и Минфина

Новости » Политика     30.03.2020 - 11:39
В Раде зарегистрировали постановления об увольнении глав Минздрава и Минфина
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

При этом Кабмин предлагает назначить новых руководителей этих министерств

В Верховной раде Украины зарегистрировали правительственные постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, постановление №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины и постановление №3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины были внесены в Раду 29 марта.

Вместе с тем правительство предлагает назначить новых министров постановлениями №3282 и №3284.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада постановляет: назначить Степанова Максима Владимировича на должность министра здравоохранения Украины... Назначить Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины", - указано в текстах документов.

Напомним, ранее в "Слуге народа" подтвердили, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский написали заявления об отставке.

На прошлой неделе сообщали, что министр здравоохранения Илья Емец решил подать в отставку. Однако эту информацию опровергли в Минздраве, подчеркнув, что ведомство продолжает работать в усиленном режиме.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объснил, что главным условием назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики была их готовность работать три месяца круглосуточно в связи со сложной ситуацией в Украине.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство финансов УкраиныувольнениеВерховная РадаИлья Емец
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