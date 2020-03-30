Рада провалила призначення нових глав МОЗ та Мінфіну

Верховна рада України не змогла призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За призначення Марченка проголосували лише 223 нардепи при 226 мінімально необхідних, а за Степанова - 217.

Як відомо, сьогодні Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови МОЗ, а Ігоря Уманського - з посади глави Мінфіну.

Зазначимо, що вчора перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що міністр фінансів Уманський написав заяву про відставку. Він сказав, якщо є можливість зібрати депутатів і проголосувати кадрові рішення, треба це робити негайно.

У неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Джерело нашого агентства повідомляв, що на зустрічі були присутні колишній глава Одеської ОДА Максим Степанов, який може замінити Іллю Ємця в кріслі глави Міністерства охорони здоров'я, і Сергій Марченко, якого розглядають на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського.

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстрували урядові постанови про звільнення міністра охорони здоров'я і міністра фінансів і про призначення нових голів відповідних міністерств.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.