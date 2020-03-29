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"Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности в Кабмине

Новости » Политика     29.03.2020 - 19:09
"Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности в Кабмине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На встрече с фракцией присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль

В воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Об этом РБК-Украина сообщил собеседник во фракции.

По его словам, народным депутатам представили кандидатов на пост министра энергетики и защиты окружающей среды - Ольгу Буславец, которая возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Также на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который может заменить Илью Емца в кресле главы Министерства здравоохранения, и Сергей Марченко, которого рассматривают на смену министра финансов Игоря Уманского. Ранее Марченко работал заместителем главы администрации пятого президента Петра Порошенко, а до этого - замминистра финансов Александра Данилюка.

На заседании фракции, депутаты ставили больше вопросов к кандидату на должность главы Минздрава.

"Обсуждались его первые шаги на посту главы Минздрава, три шага по коронавирусу. Первый шаг, который он обещает, если его завтра назначат - будет касаться защиты врачей и медперсонала", - сообщил источник

На встрече с фракцией также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник отметил, что голосование за эти кандидатуры может состояться уже в понедельник, но пока неизвестно, будет ли достаточно голосов за их назначение.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на народных избранников сообщали, что руководитель Минздрава Илья Емец решил уйти в отставку. В министерстве эту информацию опровергли, заявив, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме.

Кроме того, Верховная рада на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры троих министров, среди которых главы Минкульта, Минздрава и Минэнергетики.

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