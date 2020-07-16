Рада назначила местные выборы, а Кабмин изменил критерий для стран "красной" зоны: новости за 15 июля

Верховная рада назначила местные выборы, в Украине изменили критерий для стран "красной" зоны, в Киеве – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 июля, - в материале РБК-Украина

В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны

Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением COVID-19. Его увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809. "За" проголосовали 326 нардепов.

Кроме того, парламент решил снова не проводить выборы в Донецкий областной совет. Именно пункт 3 постановления определяет, что выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей.

В Киеве антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Киеве за сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

Об этом сообщил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Отель "Днепр" в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Отель "Днепр". Гостиница продана за 1 111 111 222, 22 гривен.

ФГИ вел онлан-трансляцию аукциона.

Стартовая цена на аукционе составляла 80 923 400 гривен. Аукцион проходил в три этапа. В итоге победителем стало ООО "Смартленд"

Социологи зафиксировали небольшой рост рейтинга Зеленского

Если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, Юрий Бойко получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко 15%, Юлию Тимошенко 8%.

Боевики передали украинской стороне погибшего под Зайцево бойца

Пророссийские боевики передали украинской стороне тело погибшего военного. Речь идет о бойце, который погиб 13 июля в районе Зайцево Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что сегодня прошла передача с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины. Идет подготовка к транспортировке тела к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя.

У Путина подтвердили влияние на боевиков на Донбассе

Российская Федерация имеет определенное влияние на так называемые "республики" Донбасса. При этом в Кремле отказываются комментировать последнее обострение на Донбассе.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передают "РИА Новости".

Европейский суд зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации из-за сбитого над Донбассом самолета рейса МН17. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского суда.

В Минздраве назвали главные правила для обучения в школах с сентября

Министерство здравоохранения разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября. Уже на следующей неделе все правила будут подавать на утверждение.

В частности, обязательным будет измерение температуры для всех работников образовательного учреждения и детей. При температуре 37,2 и выше - не будут допускать к работе или учебе.

Будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок. В школе должны быть антисептики.

Нет вечному Путину: в Москве произошли жесткие задержания участников митинга (видео)

Вчера, 15 июля, в центре Москвы на Тверской улице были задержаны десятки людей, которые участвовали в акции "Нет вечному Путину". Митинг был организован строителями, которые выступили против поправок к Конституции РФ.

Акция началась в 19:00 на Пушкинской площади. В ней принимали участие несколько сотен человек. Организаторы подавали заявку в мэрию города на проведения своего митинга, но ее не согласовали. Об этом сообщает "Радио Свобода".