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Отель "Днепр" в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен

Киев, Среда 15 июля 2020 16:59
Отель "Днепр" в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен
Фото: Гостиница Днепр (privatization.gov.ua/)
Автор: Александр Белоус

Гостиницу на 186 номеров купила компания "Смартленд"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Отель "Днепр". Гостиница продана за 1 111 111 222, 22 гривен.

ФГИ вел онлан-трансляцию аукциона.

Стартовая цена на аукционе составляла 80 923 400 гривен.

Аукцион проходил в три этапа. В итоге победителем стало ООО "Смартленд"

Компания предложила на 111,11 гривен больше, чем ООО "Инвестиционная украинская группа".

По данным аналитической системы YouControl, уставный фонд ООО "Смартленд" составляет 11,302 млн грн. Компания зарегистрирована в Броварах в 2013 году. Основной вид деятельности - "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Директор компании - Максим Терещук. Конечным бенефициарным владельцем компании является Алексей Игунин.

Отель &quot;Днепр&quot; в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен

Гостиница находится на Европейской площади в центре Киева. Здание отеля общей площадью 12 829 кв. м состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Таким образом, отель продан за 40,9 млн долларов (по курсу НБУ), что дает цену одного квадратного метра в 3,2 тысячи долларов.

Напомним, в июне ФГИ выставил на аукцион 100% пакета акций АО "Отель "Днепр" со стартовой ценой 80,9 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд государственного имущества Украины 4 марта продал на аукционе за 230 млн грн АО "Киевпассервис", предприятие, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве и 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

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