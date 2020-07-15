Социологи зафиксировали небольшой рост рейтинга Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рейтинг Зеленского колеблется около 35%

Если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, Юрия Бойко получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко 15%, Юлию Тимошенко 8%.

За Игоря Смешко отдали бы голоса 4,5%, за Анатолия Гриценко - 3%, за Олега Ляшко и Руслана Кошулинского по 2%, за Александра Вилкула 1%.

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то за первого проголосовали бы 71,5%, за второго - 28,5% избирателей.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 35%.