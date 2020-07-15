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В Минздраве назвали главные правила для обучения в школах с сентября

Среда 15 июля 2020 09:37
В Минздраве назвали главные правила для обучения в школах с сентября
Фото: дети в школах (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

В частности, будут измерять температуры для всех работников образовательного учреждения и детей

Министерство здравоохранения разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября. Уже на следующей неделе все правила будут подавать на утверждение.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, обязательным будет измерение температуры для всех работников образовательного учреждения и детей. При температуре 37,2 и выше - не будут допускать к работе или учебе.

Будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок. В школе должны быть антисептики.

Это общие правила, а другие - будут сообщены в ближайшее время.

Напомним, Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября.

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