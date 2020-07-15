ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Путина подтвердили влияние на боевиков на Донбассе

Москва, Среда 15 июля 2020 15:50
У Путина подтвердили влияние на боевиков на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

При этом у Путина заявляют, что не располагают влиянием на ОРДЛО

Российская Федерация имеет определенное влияние на так называемые "республики" Донбасса. При этом в Кремле отказываются комментировать последнее обострение на Донбассе.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передают "РИА Новости".

"Я не располагаю детальной информацией об этом (о последней эскалации, - ред.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - ред.) влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на "самопровозглашенные республики". Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Зайцево Донецкой области погибли не менее двух украинских военных, в том числе медик; сегодня боевики передали украинской стороне тело бойца, который подорвался на мине.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство военного медика очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассПесковбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь