У Путина подтвердили влияние на боевиков на Донбассе

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

При этом у Путина заявляют, что не располагают влиянием на ОРДЛО

Российская Федерация имеет определенное влияние на так называемые "республики" Донбасса. При этом в Кремле отказываются комментировать последнее обострение на Донбассе.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передают "РИА Новости".

"Я не располагаю детальной информацией об этом (о последней эскалации, - ред.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - ред.) влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на "самопровозглашенные республики". Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Зайцево Донецкой области погибли не менее двух украинских военных, в том числе медик; сегодня боевики передали украинской стороне тело бойца, который подорвался на мине.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство военного медика очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков.