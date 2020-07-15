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В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны

Среда 15 июля 2020 14:17
В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Показатель увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения

Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением COVID-19. Его увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Теперь с существенным распространением вируса считается государство, у которого число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 000 населения.

"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 000 населения. Сейчас составляет 62. Таким образом мы приводим в соответствие", - заявил на заседании глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине изменили критерий для стран &quot;красной&quot; зоныФото: постановление (telegram.org)

Напомним, в Украине за минувшие сутки инфицировались 836 человек, а общее количество зараженных составляет 55 607 человек.

Кроме того, в Киеве за сутки выявили 147 случаев заболевания коронавирусом, это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

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