В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Показатель увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения

Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением COVID-19. Его увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Теперь с существенным распространением вируса считается государство, у которого число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 000 населения.

"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 000 населения. Сейчас составляет 62. Таким образом мы приводим в соответствие", - заявил на заседании глава Минздрава Максим Степанов.

Фото: постановление (telegram.org)

Напомним, в Украине за минувшие сутки инфицировались 836 человек, а общее количество зараженных составляет 55 607 человек.

Кроме того, в Киеве за сутки выявили 147 случаев заболевания коронавирусом, это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.