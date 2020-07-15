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Боевики передали украинской стороне погибшего под Зайцево бойца

Зайцево, Среда 15 июля 2020 14:31
Боевики передали украинской стороне погибшего под Зайцево бойца
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинский боец погиб 13 июля

Пророссийские боевики передали украинской стороне тело погибшего военного. Речь идет о бойце, который погиб 13 июля в районе Зайцево Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что сегодня прошла передача с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя.

Напомним, 13 июля украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцево, он подорвался на мине и получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

На место гибели выдвинулась группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками. Противник подтвердил режим "тишины", но открыл огонь, когда эвакуационная группа находилась в нескольких метрах от тела.

Украинская сторона утверждает, что боевики устроили засаду, открыв огонь на поражение из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате погиб военный медик, еще один боец получил ранение, а третий - боевую травму.

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