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Следующий созыв Рады могут сократить до 300 депутатов

Новости » Политика    30.08.2019 - 17:09
Следующий созыв Рады могут сократить до 300 депутатов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Україна)

Вместо 450 народных депутатов будет 300

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает сократить численный состав Верховной рады с 450 до 300 депутатов. Законопроект №1017 от 29 августа обнародован на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.

"Конституционный состав Верховной Рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - говорится в проекте.

Также президент предлагает этим проектом закона внести изменения в статьи 77 и закрепить пропорциональную избирательную систему .

"Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом", - предлагается в документе.

Ранее сообщалось, что Зеленский предлагает дополнить перечень оснований для лишение народного депутата мандата. В частности, предлагается забирать мандат за прогулы и кнопкодавство.

Напомним, на первом заседании Верховной Рады Зеленский попросил депутатов не прогуливать заседания и не допускать кнопкодавста, пригрозив роспуском парламента.

Отметим, в первый день работы новоизбранной Рады было зарегистрировано более 70 законотворческих инициатив.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рададепутаты
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