Рада направила до КСУ закон про скорочення ВР до 300 нардепів

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наступне скликання Ради можуть скоротити до 300 депутатів

Верховна рада 3 вересня направила до Конституційного суду України законопроект №1017 авторства президента Володимира Зеленського про скорочення наступного скликання парламенту до 300 народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Направлення законопроекту до суду підтримали 258 парламентаріїв.

Зокрема, проектом пропонується викласти статтю 76 Конституції у новій редакції.

"Конституційний склад Верховної ради України - триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років", - зазначено в тексті документа.

Також Зеленський пропонує цим проектом закону внести зміни до статті 77 і закріпити пропорційну виборчу систему.

"Верховна рада України обирається за пропорційною виборчою системою. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом", - сказано в проекті закону.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект глава держави вніс до Ради 29 серпня.

Нагадаємо, Зеленський також пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата. Зокрема, пропонується забирати мандат за прогули і кнопкодавство.

Додамо також, на першому засіданні Верховної ради Зеленський попросив депутатів не прогулювати засідання і не допускати кнопкодавства, пригрозивши розпуском парламенту.