Рада начала рассмотрение закона о банках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты рассмотрят сокращенную сравнительную таблицу к законопроекту №2571-д

Верховная рада приступила к рассмотрению окончательного варианта закона о банках, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы рассмотрят сокращенную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту №2571-д.

Напомним, ранее профильный финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту одобрить документ во втором чтении.

Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заверял, что у фракции есть достаточно голосов, чтобы поддержать банковский "антиколомойский" закон.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

Стоит отметить, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках. Спикер ВР отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.