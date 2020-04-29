Разумков о законе о банках: "как у нардепа у меня к нему тоже есть вопросы"

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков отметил, что закон о банках хотят обжаловать

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках. Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.

"Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле", - сказал он.

Разумков также добавил, что не может согласиться с некоторыми нормами данного законопроекта.

Ранее сообщалось, что закон о банках после принятия могут оспорить в КСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.

Как писало РБК-Украина, финкомитет рекомендовал парламенту принять проект закона о банках во втором чтении.

Добавим, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.