Нардепы одобрили спецпроцедуру рассмотрения закона о банках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В течение двух дней фракции и внефракционные нардепы должны подать правки, на которых они настаивают

Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда, передает корреспондент РБК-Украина.

Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

После этого каждая фракция/внефракционный депутат должны подать свои неучтенные поправки, на которых они настаивают, в течение двух дней. Затем у комитета есть еще два дня свести новую таблицу. После этого законопроект будет готов к рассмотрению в сессионном зале парламента.

Напомним, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверял, что в Раде хватит голосов начать спецпроцедуру для рассмотрения банковского законопроекта.

Как писало РБК-Украина, ранее нардепы собрали 150 подписей для инициирования спецпроцедуры для рассмотрения антиколомойского закона о банках.

Подчеркнем, глава парламента Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.

Добавим, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.