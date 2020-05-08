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В Раде рассмотрят уточненную сравнительную таблицу к закону о банках

Новости » Политика     08.05.2020 - 13:41
В Раде рассмотрят уточненную сравнительную таблицу к закону о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Финкомитет рассматривает соответствующий законопроект №2571-д

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в пятницу, 8 мая, рассматривает уточненную сравнительную таблицу к законопроекту №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте Верховной рады.

Заседание комитета проходит в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: уточненная сравнительная таблица к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (р.№2571-д)", - говорится в сообщении.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции есть достаточно голосов, чтобы поддержать банковский "антиколомойский" закон.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

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