Рада почала розгляд закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати розглянуть скорочену порівняльну таблицю до законопроекту №2571-д

Верховна рада приступила до розгляду остаточного варіанту закону про банки, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянуть скорочену порівняльну таблицю до банківського законопроекту №2571-д.

Нагадаємо, раніше профільний фінансовий комітет Ради рекомендував парламенту схвалити документ у другому читанні.

Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше запевняв, що у фракції є достатньо голосів, щоб підтримати банківський "антіколомойскій" закон.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедурою підтримали 255 парламентаріїв.

Варто відзначити, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки. Спікер ВР зазначив, що нардепи від парламентських фракцій і груп, не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися в Конституційний суд, якщо закон про банки буде прийнятий.