Рада миру Трампа обернулася провалом, - FT

Офіційний фонд Ради миру, створений президентом США Дональдом Трампом для відбудови Гази, досі не отримав жодного долара з обіцяних державами-членами 7 млрд. Проєкти відбудови застрягли в юридичній і політичній невизначеності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Президент США назвав Раду миру однією з "найважливіших" міжнародних організацій, які він створив. Від світових лідерів вимагали сплатити 1 млрд доларів "довічних членських внесків".

Держави-члени пообіцяли 7 млрд доларів на "пакет допомоги Газі", сам Трамп - ще 10 млрд від США.

За даними чотирьох співрозмовників FT, через чотири місяці після створення фінансовий фонд Ради, який заснував Світовий банк, не отримав жодних коштів від донорів.

"Нуль доларів не було внесено", - сказав один із них.

Посадовець Ради сказав FT, що було розроблено кілька варіантів отримання фінансування, включно з механізмом Світового банку, але донори "наразі вирішили скористатися іншими варіантами".

Звітувати про фінансові результати Рада буде перед власною виконавчою радою з посадовців адміністрації Трампа та радників - "у доцільний час".

Що вже надійшло поза фондом

Близько 3 млн доларів від Марокко та 20 млн доларів від ОАЕ пішли на фінансування офісу "високого представника" у повоєнному Газі Миколи Младенова та зарплати Палестинсько-технократичному комітету, який Рада створила для управління сектором.

ОАЕ також виділили 100 млн доларів на підготовку нових поліцейських сил для Гази, але програма ще не запущена, а кошти заморожені.

Окремо Держдепартамент США має намір перерозподілити близько 1,2 млрд доларів з власного бюджету на проєкти, пов'язані з порядком денним Ради, проте ці кошти не надходять їй напряму і не витрачаються. За словами помічника конгресмена, чиновники запевнили Конгрес, що Раді не дозволять розпоряджатися ними, доки не запровадять необхідні системи фінансового контролю.

Юридична невизначеність

Сенатор-демократ Браян Шатц повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо назвав Раду "створенням ООН для розгляду питань реконструкції та гуманітарних зусиль у Газі".

Натомість Трамп описує її як "своєрідний королівський двір".

"Для мене це взагалі не очевидно", - зазначив Шатц.

Додаткові правові питання виникають через формулювання резолюції Радбезу ООН, яка описує структуру як "перехідну адміністрацію" - доки Палестинська автономія не поверне собі контроль над сектором.

"Хто відповідає за Газу? Який закон діє в Газі? Для компаній, які намагаються це зробити, існує великий ризик", - сказав один із потенційних підрядників.

Чому Газа стоїть

Хоча Рада оголошувала тендери на роботи з безпеки та реконструкції, її речник підтвердив, що жодних контрактів не укладено: "Значною мірою це пов'язано з тим, що ми ще не працюємо в Газі", оскільки ХАМАС не роззброївся.

За оцінкою ЄС, ООН і Світового банку, на відбудову Гази впродовж наступного десятиліття знадобиться понад 70 млрд доларів. За словами двох співрозмовників FT, які знайомі з післявоєнним плануванням, "жодного долара США" не виділено на відбудову анклаву.

Палестино-американський бізнесмен Бішара Бахбах, який допомагав вести переговори з ХАМАС від імені адміністрації Трампа, заявив, що комітет не почав роботу в Газі через брак фінансування. "Вони знають, що якщо вони поїдуть до Гази, люди хлинуть до них просити про допомогу, а у них немає ні інструментів, ні засобів. Це справді сумно", - сказав він.