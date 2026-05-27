Совет мира Трампа обернулся провалом, - FT

Официальный фонд Совета мира, созданный президентом США Дональдом Трампом для восстановления Газы, до сих пор не получил ни одного доллара из обещанных государствами-членами 7 млрд. Проекты восстановления застряли в юридической и политической неопределенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Президент США назвал Совет мира одной из "важнейших" международных организаций, которые он создал. От мировых лидеров требовали уплатить 1 млрд долларов "пожизненных членских взносов".

Государства-члены пообещали 7 млрд долларов на "пакет помощи Газе", сам Трамп - еще 10 млрд от США.

По данным четырех собеседников FT, через четыре месяца после создания финансовый фонд Совета, который основал Всемирный банк, не получил никаких средств от доноров.

"Ноль долларов не было внесено", - сказал один из них.

Чиновник Совета сказал FT, что было разработано несколько вариантов получения финансирования, включая механизм Всемирного банка, но доноры "пока решили воспользоваться другими вариантами".

Отчитываться о финансовых результатах Совет будет перед собственным исполнительным советом из должностных лиц администрации Трампа и советников - "в целесообразное время".

Что уже поступило вне фонда

Около 3 млн долларов от Марокко и 20 млн долларов от ОАЭ пошли на финансирование офиса "высокого представителя" в послевоенном Газе Николая Младенова и зарплаты Палестинско-технократическому комитету, который Совет создал для управления сектором.

ОАЭ также выделили 100 млн долларов на подготовку новых полицейских сил для Газы, но программа еще не запущена, а средства заморожены.

Отдельно Госдепартамент США намерен перераспределить около 1,2 млрд долларов из собственного бюджета на проекты, связанные с повесткой дня Совета, однако эти средства не поступают ему напрямую и не расходуются. По словам помощника конгрессмена, чиновники заверили Конгресс, что Совету не позволят распоряжаться ими, пока не введут необходимые системы финансового контроля.

Юридическая неопределенность

Сенатор-демократ Брайан Шатц сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио назвал Совет "созданием ООН для рассмотрения вопросов реконструкции и гуманитарных усилий в Газе".

Зато Трамп описывает его как "своеобразный королевский двор".

"Для меня это вообще не очевидно", - отметил Шатц.

Дополнительные правовые вопросы возникают из-за формулировки резолюции Совбеза ООН, которая описывает структуру как "переходную администрацию" - пока Палестинская автономия не вернет себе контроль над сектором.

"Кто отвечает за Газу? Какой закон действует в Газе? Для компаний, которые пытаются это сделать, существует большой риск", - сказал один из потенциальных подрядчиков.

Почему Газа стоит

Хотя Совет объявлял тендеры на работы по безопасности и реконструкции, его представитель подтвердил, что никаких контрактов не заключено: "В значительной степени это связано с тем, что мы еще не работаем в Газе", поскольку ХАМАС не разоружился.

По оценке ЕС, ООН и Всемирного банка, на восстановление Газы в течение следующего десятилетия понадобится более 70 млрд долларов. По словам двух собеседников FT, знакомых с послевоенным планированием, "ни одного доллара США" не выделено на восстановление анклава.

Палестино-американский бизнесмен Бишара Бахбах, который помогал вести переговоры с ХАМАС от имени администрации Трампа, заявил, что комитет не начал работу в Газе из-за нехватки финансирования. "Они знают, что если они поедут в Газу, люди хлынут к ним просить о помощи, а у них нет ни инструментов, ни средств. Это действительно печально", - сказал он.