"Рада миру" для Гази розширюється: Трамп запросив Ердогана і Мілея

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і глава Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до списку світових лідерів, яких Дональд Трамп запросив до так званої "Ради миру" щодо Сектору Гази. Ініціатива має на меті обговорення шляхів врегулювання ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"До них приєднався прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який прийняв пропозицію", - додало Bloomberg, пославшись слова на високопоставленого канадського чиновника.

Президента Туреччини Ердогана теж запросили стати одним із членів-засновників ради, про що розповів глава його пресслужби Бурханеттін Дуран.

"(Ця ініціатива - ред.) об'єднає видатну групу країн, готових узяти на себе благородну відповідальність за побудову міцного миру, честь, призначену для тих, хто готовий подавати приклад і блискуче інвестувати в безпечне й процвітаюче майбутнє для прийдешніх поколінь", - написав Трамп, додавши, що партнери мають зустрінеться "в найближчому майбутньому".

Зокрема, у суботу Мілей подякував Трампу за запрошення, заявивши, що для нього буде честю приєднається. У запрошенні, яким він поділився, президент США написав таке:

Що передувало

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп намагається реалізувати свій план із 20 пунктів щодо масштабної та потенційно багаторічної трансформації Гази, яка була значно зруйнована за два роки війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У четвер, 15 січня, Трамп оголосив про створення "Ради миру", однак не повідомив, хто до неї входить.

"Можу з упевненістю сказати, що це найбільша і найпрестижніша рада, коли-небудь створена в будь-який час і в будь-якому місці", - написав він тоді.

Але Bloomberg зазначає, що оскільки ХАМАС досі контролює майже половину Сектора Газа і відмовляється роззброюватися, перспективи міцного і процвітаючого миру залишаються невизначеними.

Крім того, угруповання досі не повернуло останки останнього заручника, захопленого під час атак у жовтні 2023 року, що спровокували конфлікт, а це - є найважливішою частиною першого етапу пропозиції Трампа.

Попри побоювання Ізраїлю з приводу послідовності дій, адміністрація Трампа цього тижня оголосила про початок другого етапу мирного плану, який включає формування технократичного уряду з 15 членів для заміру правління ХАМАС у Газі. Водночас Білий дім розіслав запрошення потенційним членам "Ради миру".

Уже в п'ятницю, 17 січня, Білий дім оголосив про формування первісної виконавчої ради, до складу якої ввійдуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер і колишній голова британського уряду Торі Блер, перш ніж буде сформовано загальну раду.

Bloomberg додало, що міжнародні сили стабілізації з різних країн теж є частиною плану Трампа і мають бути сформовані пізніше. Але поки незрозуміло, які країни можуть надати персонал і на яких умовах. США зі свого боку керуватимуть операцією "з тилу", оскільки оголосили, що не розміщуватимуть війська в Газі.

Ізраїль тим часом пригрозив відновити війну, якщо ізраїльські сили безпеки не зможуть переконати або змусити ХАМАС скласти зброю.

З моменту укладення угоди в середині жовтня, угруповання так і не виявляє бажання це зробити. Однак, Трамп днями заявив про свою рішучість домогтися "повної демілітаризації" всього Сектора Гази.