Трамп неочікувано виставив прайс країнам за постійне членство в "Раді миру", - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує країнам, які прагнуть отримати постійне місце в новоствореній Раді миру, зробити фінансовий внесок у розмірі щонайменше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з документом, Трамп має стати першим головою Ради миру та особисто визначатиме коло запрошених до членства держав. Рішення в межах організації ухвалюватимуться більшістю голосів, при цьому кожна держава-член матиме один голос. Водночас усі рішення підлягатимуть затвердженню головою ради.

Проєкт статуту також передбачає, що держави-члени обійматимуть свої місця строком до трьох років з можливістю поновлення за рішенням голови. Водночас це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року після набуття статутом чинності внесуть до Ради миру понад 1 млрд доларів готівковими коштами.

У документі Раду миру описують як міжнародну організацію, метою якої є сприяння стабільності, відновлення законного управління та забезпечення тривалого миру в регіонах, що постраждали від конфліктів або перебувають під загрозою їх виникнення. Організація офіційно запрацює після того, як щонайменше три держави погодяться приєднатися до статуту.

Проєкт також надає американському лідеру повноваження затверджувати офіційну символіку організації, зокрема її печатку. Білий дім поки що не надав офіційних коментарів щодо ініціативи.

Ідея створення Ради миру викликала занепокоєння серед критиків, які вважають, що Трамп може намагатися сформувати альтернативу або конкурента Організації Об’єднаних Націй, яку він неодноразово критикував у минулому.

За даними Bloomberg, президент США уже запросив низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні, долучитися до Ради миру з питань післявоєнного врегулювання в секторі Газа. Ця структура має функціонувати в межах ширшої архітектури нової Ради миру.

Водночас ініціатива зазнала критики з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що параметри такого плану не були попередньо узгоджені з ізраїльською стороною.

За словами джерел, кілька європейських країн також отримали запрошення приєднатися до Ради миру. Водночас проєкт статуту може передбачати, що контроль над фінансовими коштами організації залишатиметься за головою ради, що викликає серйозні заперечення серед потенційних учасників. Деякі держави вже виступають проти запропонованого документа та працюють над спільними кроками для блокування ініціативи.

Згідно з проєктом, Рада миру має проводити голосуючі засідання щонайменше раз на рік, а також у додаткові терміни та в місцях, які визначатиме голова. Порядок денний також формуватиметься за його погодженням. Окремо передбачені регулярні консультаційні засідання виконавчої ради без права голосу, які мають відбуватися не рідше одного разу на квартал.

Крім того, Трамп отримає повноваження усувати держави з членства в Раді миру, однак таке рішення може бути заблоковане двома третинами голосів країн-учасниць. Також у статуті зазначено, що голова ради у будь-який момент має призначити свого наступника.