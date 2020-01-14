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Рада избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики

Новости » Политика     14.01.2020 - 16:48
Рада избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики
Фото: Андрей Костин (facebook com Sluganarodu AndriyKostin)

Новым главой комитета по вопросам правовой политики стал Андрей Костин

Верховная рада Украины во вторник, 14 января, избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики. Им стал Андрей Костин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы поддержали соответствующий проект постановления №2732, за него проголосовали 296 депутатов.

"Избрать Костина Андрея Евгеньевича - народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", главой Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя главы этого комитета", - сказано в тексте документа.

Напомним, 14 января Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления №2731 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Венедиктовой И.В.". За него проголосовали 340 народных депутатов.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что на этой неделе Верховная рада рассмотрит постановление о сложении полномочий народного депутата Ирины Венедиктовой.

27 декабря президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Государственного бюро расследований.

Как сообщало РБК-Украина, 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

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