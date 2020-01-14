Рада обрала нового главу комітету з питань правової політики

Фото: Андрій Костін (facebook com Sluganarodu AndriyKostin)

Новим главою комітету з питань правової політики став Андрій Костін

Верховна рада України у вівторок, 14 січня, обрала нового главу комітету з питань правової політики. Ним став Андрій Костін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали відповідний проект постанови №2732, за нього проголосували 296 депутатів.

"Обрати Костіна Андрія Євгеновича - народного депутата України, фракція політичної партії "Слуга народу", головою Комітету з питань правової політики, увільнивши його від обов’язків заступника голови цього комітету", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, 14 січня Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Венедіктової. Парламентарі підтримали відповідний проект постанови №2731 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". За нього проголосували 340 народних депутатів.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що на цьому тижні Верховна рада розгляне постанову про складання повноважень народного депутата Ірини Венедіктової.

27 грудня минулого року президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову тимчасовою главою Державного бюро розслідувань.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 грудня Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.